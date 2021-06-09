America: The Motion Picture Filmi - Son Dakika

America: The Motion Picture, Amerikan Devrimi sırasında yaşananları alaycı bir bakışla gözler önüne seriyor. General George Washington, Kıta Ordusu'nun komutasını devraldıktan sonra, Britanyalıları alt etmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Motorlu testere sallayan George Washington, bira düşkünü kankası Sam Adams ile el ele verip Britanyaları alt etmeyi başarır. Tarihsel gerçeklikleri mizahi bir üslupla eleştiren America: The Motion Picture, 30 Haziran’da Netflix’de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen: Matt Thompson

Senaryo: Dave Callaham

Filmin Türü: Animasyon

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Filmin Süresi: 98 dk.

Vizyon Tarihi: 30.06.2021

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