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American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek
18 dakika önce
Koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektöründe küresel markaların başında gelen American Airlines, 12 milyar dolar finansal destek talep ediyor.
Koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektöründe küresel markaların başında gelen American Airlines, 12 milyar dolar finansal destek talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:12
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