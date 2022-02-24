Amerıcan Aırlınes Pilotu Ufo İhbarı Yaptı - Son Dakika

Cincinnati- Phoenix seferini yapan American Airlines'ın pilotu "Üzerimizden silindir şeklinde bir cisim geçti" sözleri kayıtlara geçti.

Amerika içi uçuşlarıyla bilinen American Airlines'in bir pilotunun açıklamaları, Batı basınında geniş yer buldu. Pilotla kule arasındaki resmi konuşmalar, 1 yıl sonra basına sızdı.

İşte İngiliz medyasının geniş yer verdiği haberden anektodlar:

Şubat 2021… Cincinnati-Phoneix uçuşu yapılıyor… Sefer sayısı: 2292… American Airlines uçağı New Mexico üzerindeyken ismi gizli tutulan pilot, Albuquerque Kontrol Kulesi'yle temasa geçti.

"CRUISE FÜZESİ GİBİYDİ"

"Üzerimizden bir şey geçti. Bunun söylemekten nefret ediyorum ama silindir şeklinde bir şeydi."

Kuleye bu bilgiyi vermesinin nedeni aslında "bir terör saldırısı olup olmadığı" konusundaki şüpheleriydi.

Pilot "Cruise füzesi gibi bir şeydi" diye devam etti.

Konuşmanın basına yansımasının ardından Amerikalı gazeteciler, hem şirkete hem de Sivil Havacılık Dairesi'ni soru yağmuruna tuttu.

Daire resmi cevabında "Hava kontrolörleri radarlarında bir şey tespit etmedi" demekle yetindi.