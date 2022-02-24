Amerıcan Aırlınes Pilotu Ufo İhbarı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Amerıcan Aırlınes Pilotu Ufo İhbarı Yaptı

24.02.2022 20:52
Amerıcan Aırlınes Pilotu Ufo İhbarı Yaptı

Cincinnati-Phoenix seferini yapan American Airlines'ın pilotu "Üzerimizden silindir şeklinde bir cisim geçti" sözleri kayıtlara geçti.

Cincinnati- Phoenix seferini yapan American Airlines'ın pilotu "Üzerimizden silindir şeklinde bir cisim geçti" sözleri kayıtlara geçti.

Amerika içi uçuşlarıyla bilinen American Airlines'in bir pilotunun açıklamaları, Batı basınında geniş yer buldu. Pilotla kule arasındaki resmi konuşmalar, 1 yıl sonra basına sızdı.

İşte İngiliz medyasının geniş yer verdiği haberden anektodlar:

Şubat 2021… Cincinnati-Phoneix uçuşu yapılıyor… Sefer sayısı: 2292… American Airlines uçağı New Mexico üzerindeyken ismi gizli tutulan pilot, Albuquerque Kontrol Kulesi'yle temasa geçti.

"CRUISE FÜZESİ GİBİYDİ"

"Üzerimizden bir şey geçti. Bunun söylemekten nefret ediyorum ama silindir şeklinde bir şeydi."

Kuleye bu bilgiyi vermesinin nedeni aslında "bir terör saldırısı olup olmadığı" konusundaki şüpheleriydi.

Pilot "Cruise füzesi gibi bir şeydi" diye devam etti.

Konuşmanın basına yansımasının ardından Amerikalı gazeteciler, hem şirkete hem de Sivil Havacılık Dairesi'ni soru yağmuruna tuttu.

Daire resmi cevabında "Hava kontrolörleri radarlarında bir şey tespit etmedi" demekle yetindi.

YORUMLAR
500
Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Phoenix, Pilot, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Amerıcan Aırlınes Pilotu Ufo İhbarı Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 21:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: Amerıcan Aırlınes Pilotu Ufo İhbarı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement