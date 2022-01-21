American Airlines uçağı, bir yolcunun maske takmaması üzerine havalimanına geri döndü - Son Dakika

Miami'den Londra'ya gitmekte olan American Airlines uçağı, bir yolcunun maske takmayı reddetmesi üzerine uçuş sırasında geri döndü.

BBC'de yer alan habere göre, 129 yolcunun bulunduğu uçak Miami'ye geri döndükten sonra, polis, 40'lı yaşlardaki kadın yolcuya uçaktan inerken eşlik etti.

Soruşturma devam ederken hava yolu şirketi, kadını American Airlines ile uçması yasaklanan kişiler listesine aldı.

Uçaktan indikten sonra bir yolcu WFOR-TV'ye "Herkes şoke oldu" açıklaması yaparken başka bir yolcu ise hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, hava yolu şirketi, geçen yıl pek çoğu maske takmayı reddederek kuralları ihlal eden yolcuların dahil olduğu yaklaşık 6 bin ve bu yılın ilk iki haftasında 151 vaka bildirdi.