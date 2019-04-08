Son Dakika Haberleri: American Airlines Uçuş İptallerini 5 Haziran'a Uzattı

American Airlines Uçuş İptallerini 5 Haziran'a Uzattı

1 saat önce

– American Airlines, Pazar günü yaptığı açıklamada, Boeing 737 Maxx 8 tipi uçakların uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle yaşanan uçuş iptallerinin 5 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

American Airlines Uçuş İptallerini 5 Haziran'a Uzattı, System.String[]
– American Airlines, Pazar günü yaptığı açıklamada, Boeing 737 Maxx 8 tipi uçakların uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle yaşanan uçuş iptallerinin 5 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Şirket daha önce yaptığı bir açıklamadai uçuşların 24 Nisan tarihine kadar, yaklaşık 90 gün boyunca iptal edildiğini duyurmuştu ancak son açıklamasına göre, konu ile ilgili yetkili kurumlardan Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşa elverişliliği konusunda bilgi verilmesi beklenirken uçuşların 5 Haziran tarihine ertelendiği açıklandı.

American Airlines 24 adet Boeing 737 MAX 8 tipi uçağa sahip.

Uçuş iptalinin uzaltıması haberi, Cuma günü Boeing'in 737 MAX tipi uaçk üretimini aylık 10 adet azaltacağı duyurusu üzerine açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:47 Kaynak: DHA

Boeing 737, Boeing, 5 Haziran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Offroad Tutkunu Genç, Fotoğraf Çekilmek İsterken Suyun Dibini Boyladı! Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: American Airlines Uçuş İptallerini 5 Haziran'a Uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]