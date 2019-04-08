American Airlines Uçuş İptallerini 5 Haziran'a Uzattı
1 saat önce
– American Airlines, Pazar günü yaptığı açıklamada, Boeing 737 Maxx 8 tipi uçakların uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle yaşanan uçuş iptallerinin 5 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
– American Airlines, Pazar günü yaptığı açıklamada, Boeing 737
Maxx 8 tipi uçakların uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle yaşanan uçuş iptallerinin 5 Haziran
tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Şirket daha önce yaptığı bir açıklamadai uçuşların 24 Nisan tarihine kadar, yaklaşık 90 gün boyunca iptal edildiğini duyurmuştu ancak son açıklamasına göre, konu ile ilgili yetkili kurumlardan Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşa elverişliliği konusunda bilgi verilmesi beklenirken uçuşların 5 Haziran tarihine ertelendiği açıklandı.
American Airlines 24 adet Boeing 737 MAX 8 tipi uçağa sahip.
Uçuş iptalinin uzaltıması haberi, Cuma günü Boeing'in 737 MAX tipi uaçk üretimini aylık 10 adet azaltacağı duyurusu üzerine açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:47 Kaynak: DHA
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