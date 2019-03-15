Son Dakika Haberleri: American Airlines Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

American Airlines Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

1 saat önce

ABD hava yolu şirketi American Airlines, Venezuela uçuşlarının tamamını durdurdu.

American Airlines Venezuela Uçuşlarını Durdurdu, System.String[]
ABD hava yolu şirketi American Airlines, Venezuela uçuşlarının tamamını durdurdu.

Venezuela basınındaki haberlere göre, American Airlines, ABD'deki en büyük pilot sendikalarından birinin üyelerine yaptığı "Venezuela'ya uçmayın çağrısının" ardından bu ülkeye olan uçuşlarını durdurma kararı aldı.

American Airlines'ın karara ilişkin yayımladığı açıklamada, "Müşterilerimiz ve personelimizin güvenliği bizim için önceliktir. American Airlines güvenli görmediğimiz ülkelere uçmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Venezuela basınından El Nacional'in hava yolu şirketinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise uçuşların, ülkedeki hava trafiği normalleşene kadar günde bir kez gerçekleştirileceği öne sürüldü.

American Airlines, başkent Caracas'ın yanı sıra Maracaibo kentine de günlük uçuş gerçekleştiriyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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