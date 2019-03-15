Son Dakika Haberleri: American Airlines Venezuela uçuşlarını durdurdu

American Airlines Venezuela uçuşlarını durdurdu

35 dakika önce

ABD hava yolu şirketi, ülkedeki en büyük pilot sendikalarından birinin üyelerine yaptığı "Venezuela'ya uçmayın" çağrısının ardından bu ülkeye uçuşlarını askıya aldı.

American Airlines Venezuela uçuşlarını durdurdu, System.String[]
ABD hava yolu şirketi, ülkedeki en büyük pilot sendikalarından birinin üyelerine yaptığı " Venezuela'ya uçmayın" çağrısının ardından bu ülkeye uçuşlarını askıya aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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