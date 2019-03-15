American Airlines Venezuela uçuşlarını durdurdu
35 dakika önce
ABD hava yolu şirketi, ülkedeki en büyük pilot sendikalarından birinin üyelerine yaptığı "Venezuela'ya uçmayın" çağrısının ardından bu ülkeye uçuşlarını askıya aldı.
ABD
hava yolu şirketi, ülkedeki en büyük pilot sendikalarından birinin üyelerine yaptığı " Venezuela
'ya uçmayın" çağrısının ardından bu ülkeye uçuşlarını askıya aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:15
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