American Express İstanbul Challenger Turnuvası'nda ikinci tur maçları tamamlandı

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın eski şampiyonlarından Rumen Marius Copil ve Özbek Denis Istomin günü galibiyetle kapattı.



Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Marius Copil, Fransız Rayane Roumane karşısında 6-3, 0-6 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-1 kazandı. Copil, üçüncü turda Slovenyalı Blaz Kavcic ile eşleşti.



İstanbul Challenger'ın iki eski şampiyonunu karşı karşıya getiren maçta ise Denis Istomin ile Alman Mischa Zverev karşı karşıya geldi. İlk seti tie-break ile alan Zverev, ikinci seti 6-2 kaybetti. Zverev, final setinde 2-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi. Bir üst tura yükselen eski dünya 33 numarası Istomin, çeyrek finale çıkabilmek için İtalyan Roberto Marcora ile karşılaşacak.



- Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti



Turnuvada ikinci tur maçlarını oynayan Türk sporcular Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti.



Marsel, Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan'a 6-2'lik iki setle mağlup olurken, Baran ise Kazakistan'dan Alexandr Nedovyesov'a 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.