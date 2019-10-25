American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabını, "Dragon Fly" isimli tekne birinci bitirdi.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, 100'ün üzerinde teknenin denize açıldığı dördüncü etap geride kaldı.

Organizasyonun 15 millik Opet Kissebükü- Gümüşlük etabı, Bodrum açıklarından başladı. Rüzgarın yetersiz olması nedeniyle geç başlayan etap öncesinde yarışmacılardan bazıları güzel havanın keyfini çıkarttı, bazıları da balık tuttu.

Rüzgar hızının yeterli seviyeye ulaşmasıyla belirlenen alandan start alan tekneler, denizde görsel şölen oluşturdu. Bazı vatandaşlar da yarışmayı Bitez, Ortakent-Yahşi, Akyarlar, Turgutreis ve Gümüşlük Mahallesi sahilinden izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği yarışmanın 4. etabını "Dragon Fly" isimli tekne birinci tamamladı.

Organizasyon, yarın yapılacak Gümüşlük-Yalıkavak etabının ardından ödül töreniyle sona erecek.