Son Dakika Haberleri: American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabı
Son Dakika Spor American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabı

American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabını, "Dragon Fly" isimli tekne birinci bitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabını, "Dragon Fly" isimli tekne birinci bitirdi.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, 100'ün üzerinde teknenin denize açıldığı dördüncü etap geride kaldı.

Organizasyonun 15 millik Opet Kissebükü- Gümüşlük etabı, Bodrum açıklarından başladı. Rüzgarın yetersiz olması nedeniyle geç başlayan etap öncesinde yarışmacılardan bazıları güzel havanın keyfini çıkarttı, bazıları da balık tuttu.

Rüzgar hızının yeterli seviyeye ulaşmasıyla belirlenen alandan start alan tekneler, denizde görsel şölen oluşturdu. Bazı vatandaşlar da yarışmayı Bitez, Ortakent-Yahşi, Akyarlar, Turgutreis ve Gümüşlük Mahallesi sahilinden izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği yarışmanın 4. etabını "Dragon Fly" isimli tekne birinci tamamladı.

Organizasyon, yarın yapılacak Gümüşlük-Yalıkavak etabının ardından ödül töreniyle sona erecek.

American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Gümüşlük, Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekim ayında, Belce Plajı'nda deniz ve güneşin keyfini turistler çıkardı
Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti! Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:06:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının 4. etabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]