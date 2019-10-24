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American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları

34 dakika önce

American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, yaklaşık 100 teknenin denize açıldığı iki etap geride kaldı.

Hayatta olmayan denizciler ile geçmiş yıllarda yarışa katılan ve organizasyona emek verenlerin anısına, "İz bırakanlar" adıyla yapılan organizasyonun ilk etabında, yarışların bir bölümü havadan görüntülendi. Deniz üzerindeki yelken şöleni güzel manzaralar oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekçileri arasında yer aldığı yarışlarda, renkli görüntülere sahne olan ilk etap mücadelesinde "Alice" isimli teknenin ekibinin birinci olduğu açıklandı.

Organizasyonun 16 millik Bodrum-Kissebükü rotasındaki ikinci etabı da tamamlandı. Geceyi Kissebükü Koyu'nda geçirecek sporcular, teknelerle "sevgi çemberi" oluşturacak. Yarın da aynı koyun açıklarında 3'üncü etap mücadelesi yapılacak.

Organizasyon, 26 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları

Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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