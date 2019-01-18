Son Dakika Haberleri: Amerika'da Oto Tamircileri: Sanayide Bir Gün

Amerika'da Oto Tamircileri: Sanayide Bir Gün

1 saat önce

Herkese merhaba, Amerika'da Oto Tamircileri, Amerika'da sanayi çek abi diyenler burada mı? : ) Bugün sizleri küçük de olsa sanayi sitesine ve oto tamirhanesine götürüyorum.

Herkese merhaba, Amerika'da Oto Tamircileri, Amerika'da sanayi çek abi diyenler burada mı? : ) Bugün sizleri küçük de olsa sanayi sitesine ve oto tamirhanesine götürüyorum. SS Auto Care'in sahibi sevgili Sinan Saatçi ile hem Amerika'da oto tamirciliği üzerine sohbet ettik hem de yeni aldığım Mustang'i nasıl modifiye edeceğimizi konuştuk. Keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:41 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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