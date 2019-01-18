Amerika'da Oto Tamircileri: Sanayide Bir Gün

Herkese merhaba, Amerika'da Oto Tamircileri, Amerika'da sanayi çek abi diyenler burada mı? : ) Bugün sizleri küçük de olsa sanayi sitesine ve oto tamirhanesine götürüyorum.

Herkese merhaba, Amerika'da Oto Tamircileri, Amerika'da sanayi çek abi diyenler burada mı? : ) Bugün sizleri küçük de olsa sanayi sitesine ve oto tamirhanesine götürüyorum. SS Auto Care'in sahibi sevgili Sinan Saatçi ile hem Amerika'da oto tamirciliği üzerine sohbet ettik hem de yeni aldığım Mustang'i nasıl modifiye edeceğimizi konuştuk. Keyifli seyirler : )

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