Son Dakika Haberleri: Amerika'nın En Sıra Dışı Türk Nargilecisi: Amerika'da Gece Hayatı

Amerika'nın En Sıra Dışı Türk Nargilecisi: Amerika'da Gece Hayatı

1 saat önce

Herkese merhaba, Amerika'da bulup bulabileceğiniz en farklı nargileci Babylon'dur desem yanlış olmaz. İlk duyduğumda benim de şaşırmama sebep olan Babylon gerçekten dolup taşan bir mekan. Özellikle ünlülerin burayı tercih etmesi, Türk ve arap müşterilerinin olmaması beni çok şaşırttı.

Herkese merhaba, Amerika'da bulup bulabileceğiniz en farklı nargileci Babylon'dur desem yanlış olmaz. İlk duyduğumda benim de şaşırmama sebep olan Babylon gerçekten dolup taşan bir mekan. Özellikle ünlülerin burayı tercih etmesi, Türk ve arap müşterilerinin olmaması beni çok şaşırttı. Amerikada nargileci merak ediyorsanız Babylon en güzel örnek. Keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:56 Kaynak: Youtube

Babylon, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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