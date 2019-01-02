Amerika'nın En Sıra Dışı Türk Nargilecisi: Amerika'da Gece Hayatı
1 saat önce
Herkese merhaba, Amerika'da bulup bulabileceğiniz en farklı nargileci Babylon'dur desem yanlış olmaz. İlk duyduğumda benim de şaşırmama sebep olan Babylon gerçekten dolup taşan bir mekan. Özellikle ünlülerin burayı tercih etmesi, Türk ve arap müşterilerinin olmaması beni çok şaşırttı.
Herkese merhaba, Amerika
'da bulup bulabileceğiniz en farklı nargileci Babylon
'dur desem yanlış olmaz. İlk duyduğumda benim de şaşırmama sebep olan Babylon gerçekten dolup taşan bir mekan. Özellikle ünlülerin burayı tercih etmesi, Türk ve arap müşterilerinin olmaması beni çok şaşırttı. Amerikada nargileci merak ediyorsanız Babylon en güzel örnek. Keyifli seyirler : )
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:56 Kaynak: Youtube
Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı
Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz