Son Dakika Haberleri: Amerika'nın En Ucuz Marketi: Costco ve Fiyatları - Bu Markette Parayla Bile Poşet Satılmıyor

Amerika'nın En Ucuz Marketi: Costco ve Fiyatları - Bu Markette Parayla Bile Poşet Satılmıyor

1 saat önce

Herkese merhaba arkadaşlar, uzun zamandan bu yana Amerika'da market fiyatları videosu çekmiyordum. En ucuzu ve en gizemlisi olan Costco'yu çekerek güzel bir yeni yıl başlangıcı yapmak istedim. Costco sadedece üyelerin girebildiği ve en bol çeşidin en ucuz rakama satıldığı bir market.

Herkese merhaba arkadaşlar, uzun zamandan bu yana Amerika'da market fiyatları videosu çekmiyordum. En ucuzu ve en gizemlisi olan Costco'yu çekerek güzel bir yeni yıl başlangıcı yapmak istedim. Costco sadedece üyelerin girebildiği ve en bol çeşidin en ucuz rakama satıldığı bir market. Beyaz eşyadan elektroniğe, tekstilden mobilyaya, kuru ya da yaş gıda vs gibi binlerce ürün çeşidi yer alıyor Costco'da. Amerika'da market fiyatları, et fiyatları, sebze fiyatları, meyve fiyatları gibi şeyleri merak ediyorsanız bu video tam size göre. Ayrıca Costco'da parasıyla da olsa plastik poşet satılmıyor. Detaylar videoda. Keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:40 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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