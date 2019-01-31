Son Dakika Haberleri: Amerika'nın En Ucuz Teknoloji Mağazası B&h: Cep Telefonu, Bilgisayar, Fotoğraf Makinesi...

Amerika'nın En Ucuz Teknoloji Mağazası B&h: Cep Telefonu, Bilgisayar, Fotoğraf Makinesi...

1 saat önce

Merhaba, New York'ta bulunan ve Amerika'nın en ucuz teknolojileri malzemelerini satan B&H mağazasını gezeceğiz beraber. Cep telefonu fiyatları, bilgisayar fiyatları, video kameralar, fotoğraf makinaları ve birçok teknolojik ürünün fiyatını videonun detaylarında bulabilirseniz.

Merhaba, New York'ta bulunan ve Amerika'nın en ucuz teknolojileri malzemelerini satan B&H mağazasını gezeceğiz beraber. Cep telefonu fiyatları, bilgisayar fiyatları, video kameralar, fotoğraf makinaları ve birçok teknolojik ürünün fiyatını videonun detaylarında bulabilirseniz. Keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:31 Kaynak: Youtube

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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