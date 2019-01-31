Amerika'nın En Ucuz Teknoloji Mağazası B&h: Cep Telefonu, Bilgisayar, Fotoğraf Makinesi...
1 saat önce
Merhaba, New York'ta bulunan ve Amerika'nın en ucuz teknolojileri malzemelerini satan B&H mağazasını gezeceğiz beraber. Cep telefonu fiyatları, bilgisayar fiyatları, video kameralar, fotoğraf makinaları ve birçok teknolojik ürünün fiyatını videonun detaylarında bulabilirseniz.
Merhaba, New York
'ta bulunan ve Amerika
'nın en ucuz teknolojileri malzemelerini satan B&H mağazasını gezeceğiz beraber. Cep telefonu fiyatları, bilgisayar fiyatları, video kameralar, fotoğraf makinaları ve birçok teknolojik ürünün fiyatını videonun detaylarında bulabilirseniz. Keyifli seyirler : )
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:31 Kaynak: Youtube
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