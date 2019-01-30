Amerika'nın Gerçek Yüzü: Brooklyn Sokaklarında Sıradan Bir Gün
1 saat önce
Herkese merhaba, bugün sizleri Brooklyn sokaklarında gezdireceğim. 3 milyona yaklaşık nüfusuyla NYC'nin en büyük bölümlerinden birini oluşturan Brooklyn, sokaklarındaki çöpleri, trafiği, keşmekeşi ile dikkatimi çekmiştir her zaman.
Herkese merhaba, bugün sizleri Brooklyn
sokaklarında gezdireceğim. 3 milyona yaklaşık nüfusuyla NYC'nin en büyük bölümlerinden birini oluşturan Brooklyn, sokaklarındaki çöpleri, trafiği, keşmekeşi ile dikkatimi çekmiştir her zaman. NY'tan keyif alanların aksine, toplu taşıma ve ulaşım alternatifleri, sonsuz restaurant seçenekleri cezbetmiştir beni sadece.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: Youtube
Makedonya'nın Zaman Gazetesi Kararına Büyük Tepki
BAE, Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Telefonlarını Dinlemiş
FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi