Son Dakika Haberleri: Amerika'nın Gerçek Yüzü: Brooklyn Sokaklarında Sıradan Bir Gün

Amerika'nın Gerçek Yüzü: Brooklyn Sokaklarında Sıradan Bir Gün

1 saat önce

Herkese merhaba, bugün sizleri Brooklyn sokaklarında gezdireceğim. 3 milyona yaklaşık nüfusuyla NYC'nin en büyük bölümlerinden birini oluşturan Brooklyn, sokaklarındaki çöpleri, trafiği, keşmekeşi ile dikkatimi çekmiştir her zaman.

Herkese merhaba, bugün sizleri Brooklyn sokaklarında gezdireceğim. 3 milyona yaklaşık nüfusuyla NYC'nin en büyük bölümlerinden birini oluşturan Brooklyn, sokaklarındaki çöpleri, trafiği, keşmekeşi ile dikkatimi çekmiştir her zaman. NY'tan keyif alanların aksine, toplu taşıma ve ulaşım alternatifleri, sonsuz restaurant seçenekleri cezbetmiştir beni sadece.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: Youtube

Brooklyn, Genel
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