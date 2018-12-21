Son Dakika Haberleri: Amerika'nın İlk Türk Restaurantı: Beyti

Amerika'nın İlk Türk Restaurantı: Beyti

10 saat önce

Herkese merhaba, Amerika'nın ilk Türk restaurantını buldum ve döner, Adana kebap, sac kavurma ne varsa gömmeye gittim : ) New Jersey'de 1981 yılında kurulan, büyük bir restorasyondan geçerek halen hizmet veren Beyti, New York'lu Türk'lerin uğrak noktası haline gelmiş.

Herkese merhaba, Amerika'nın ilk Türk restaurantını buldum ve döner, Adana kebap, sac kavurma ne varsa gömmeye gittim : ) New Jersey'de 1981 yılında kurulan, büyük bir restorasyondan geçerek halen hizmet veren Beyti, New York'lu Türk'lerin uğrak noktası haline gelmiş. Detaylar videoda. Keyifli seyirler : )

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:45 Kaynak: Youtube

New York, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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