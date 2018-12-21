Amerika'nın İlk Türk Restaurantı: Beyti
10 saat önce
Herkese merhaba, Amerika'nın ilk Türk restaurantını buldum ve döner, Adana kebap, sac kavurma ne varsa gömmeye gittim : ) New Jersey'de 1981 yılında kurulan, büyük bir restorasyondan geçerek halen hizmet veren Beyti, New York'lu Türk'lerin uğrak noktası haline gelmiş.
Herkese merhaba, Amerika
'nın ilk Türk restaurantını buldum ve döner, Adana
kebap, sac kavurma ne varsa gömmeye gittim : ) New Jersey
'de 1981 yılında kurulan, büyük bir restorasyondan geçerek halen hizmet veren Beyti, New York
'lu Türk'lerin uğrak noktası haline gelmiş. Detaylar videoda. Keyifli seyirler : )
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:45 Kaynak: Youtube
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