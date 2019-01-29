Son Dakika Haberleri: Amerika'nın Yeni Göçmenlik Yasaları: Son Gelişmeler 2019

Amerika'nın Yeni Göçmenlik Yasaları: Son Gelişmeler 2019

4 dakika önce

Herkese merhaba, New York seyahatimde uzun yıllardan bu yana avukatlık yapan Ayhan Öğmen'le tanıştık. Kendisine Amerika'nın değişen göçmenlik yasalarını ve ilerde ne olacağını sordum. Öğrenci vizeleri, statü değişikliği, Greencard, Amerika'da ticaret ve benzeri birçok sorulara yanıt bulduk.

Herkese merhaba, New York seyahatimde uzun yıllardan bu yana avukatlık yapan Ayhan Öğmen'le tanıştık. Kendisine Amerika'nın değişen göçmenlik yasalarını ve ilerde ne olacağını sordum. Öğrenci vizeleri, statü değişikliği, Greencard, Amerika'da ticaret ve benzeri birçok sorulara yanıt bulduk. Detaylar videoda, keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:40 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı Bir Litre Gözyaşı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:44:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerika'nın Yeni Göçmenlik Yasaları: Son Gelişmeler 2019
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]