Amerika'nın Yeni Göçmenlik Yasaları: Son Gelişmeler 2019
4 dakika önce
Herkese merhaba, New York seyahatimde uzun yıllardan bu yana avukatlık yapan Ayhan Öğmen'le tanıştık. Kendisine Amerika'nın değişen göçmenlik yasalarını ve ilerde ne olacağını sordum. Öğrenci vizeleri, statü değişikliği, Greencard, Amerika'da ticaret ve benzeri birçok sorulara yanıt bulduk.
Herkese merhaba, New York seyahatimde uzun yıllardan bu yana avukatlık yapan Ayhan Öğmen'le tanıştık. Kendisine Amerika'nın değişen göçmenlik yasalarını ve ilerde ne olacağını sordum. Öğrenci vizeleri, statü değişikliği, Greencard, Amerika'da ticaret ve benzeri birçok sorulara yanıt bulduk. Detaylar videoda, keyifli seyirler : )
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:40 Kaynak: Youtube
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