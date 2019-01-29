Amerika'nın Yeni Göçmenlik Yasaları: Son Gelişmeler 2019

Herkese merhaba, New York seyahatimde uzun yıllardan bu yana avukatlık yapan Ayhan Öğmen'le tanıştık. Kendisine Amerika'nın değişen göçmenlik yasalarını ve ilerde ne olacağını sordum. Öğrenci vizeleri, statü değişikliği, Greencard, Amerika'da ticaret ve benzeri birçok sorulara yanıt bulduk.

Herkese merhaba, New York seyahatimde uzun yıllardan bu yana avukatlık yapan Ayhan Öğmen'le tanıştık. Kendisine Amerika'nın değişen göçmenlik yasalarını ve ilerde ne olacağını sordum. Öğrenci vizeleri, statü değişikliği, Greencard, Amerika'da ticaret ve benzeri birçok sorulara yanıt bulduk. Detaylar videoda, keyifli seyirler : )

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü

Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı

Bir Litre Gözyaşı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı