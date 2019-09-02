Amerika Açık: Maçta sakatlanan Novak Djokovic turnuvadan çekildi
2 saat önce
Dünya erkekler tenis sıralamasında bir numara olan Novak Djokovic sol omuzundaki rahatsızlık sebebiyle Amerika Açık'ın sekizinci turundaki maçtan çekildi. Böylece rakibi Stan Wawrinka çeyrek finale çıktı.
Dünya erkekler tenis sıralamasında bir numara olan Novak Djokovic sol omuzundaki rahatsızlık sebebiyle Amerika Açık'ın sekizinci turundaki maçtan çekildi. Böylece rakibi Stan Wawrinka çeyrek finale çıktı.
Ameria Açık'ın son şampiyonu Djokovic dördüncü sette maçı bırakmadan önce Wawrinka 6-4, 71-5 ve 2-1'lik skorlarla öndeydi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:08
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