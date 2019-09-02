Son Dakika Haberleri: Amerika Açık: Maçta sakatlanan Novak Djokovic turnuvadan çekildi
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Amerika Açık: Maçta sakatlanan Novak Djokovic turnuvadan çekildi

2 saat önce

Dünya erkekler tenis sıralamasında bir numara olan Novak Djokovic sol omuzundaki rahatsızlık sebebiyle Amerika Açık'ın sekizinci turundaki maçtan çekildi. Böylece rakibi Stan Wawrinka çeyrek finale çıktı.

Amerika Açık: Maçta sakatlanan Novak Djokovic turnuvadan çekildi, System.String[]

Dünya erkekler tenis sıralamasında bir numara olan Novak Djokovic sol omuzundaki rahatsızlık sebebiyle Amerika Açık'ın sekizinci turundaki maçtan çekildi. Böylece rakibi Stan Wawrinka çeyrek finale çıktı.


Ameria Açık'ın son şampiyonu Djokovic dördüncü sette maçı bırakmadan önce Wawrinka 6-4, 71-5 ve 2-1'lik skorlarla öndeydi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Novak Djokoviç, Tenis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:08 
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