ABD 25 yıl sonra Sudan'a büyükelçi atadı - Son Dakika
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ABD 25 yıl sonra Sudan'a büyükelçi atadı

01.09.2022 16:33
ABD 25 yıl sonra Sudan'a büyükelçi atadı

Amerika Birleşik Devletleri, 25 yıl aradan sonra Sudan'a ilk kez büyükelçi atadı.

Amerika Birleşik Devletleri, 25 yıl aradan sonra Sudan'a ilk kez büyükelçi atadı.

Yeni Hartum Büyükelçisi Jody Godfrey ülkesinin güven mektubunu Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a teslim etti.

Washington yönetimi, Sudan'ı 1996 yılında, "El Kaide" örgününün lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle "Terörü destekleyen ülkeler" listesine eklemiş, ardından büyükelçiliğini kapatmıştı.

Büyükelçilik 2002 yılında yeniden açılmakla birlikte, temsilde büyükelçi seviyesinin altında kalıp maslahatgüzar göndermekle yetinmişti.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD 25 yıl sonra Sudan'a büyükelçi atadı - Son Dakika

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