Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü - Son Dakika

Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü
17.11.2020 10:58
Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikasine gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü.
Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü
İSTANBUL - Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikasine gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü.
Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleri altında çıktı. Pompeo, buradan Balatta bulunan Fener Rum Patrikanesi'ne geldi. Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor. Pompeo'nun görüşmenin ardından Rüstem Paşa Camisini ziyareti de bekleniyor.
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