Son Dakika › Dünya › Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu - Son Dakika Dünya
Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan sosyal paylaşımda "Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:43
Son Dakika 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu