Sigarayı bu yaşta bırakanların ölüm riski, hiç kullanmayanlar gibi oluyor! Acilen bakıp harekete geçin - Son Dakika
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Sigarayı bu yaşta bırakanların ölüm riski, hiç kullanmayanlar gibi oluyor! Acilen bakıp harekete geçin

26.10.2022 14:14

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir araştırmaya imza atıldı. Araştırma sonucunda 35 yaşından önce sigarayı bırakanların ölüm risklerinin, hiç sigara kullanmayan insanlarla eşit olduğu belirlendi.

ABD'de yapılan geniş çaplı bir araştırma sigarayı 35 yaşından önce bırakanların, ölüm risklerinin hiç sigara kullanmayan insanlarla benzer bir seviyeye gerilediğini tespit etti.

35 YAŞINDAN ÖNCE SİGARAYI BIRAKIN

Science Alert'te yer alan habere göre, JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma sigarayı bırakmak için ideal yaşı inceledi.Sigarayı bırakmanın her yaşta faydalı olduğunu gösteren araştırma, ölüm riskinin en çok düştüğü zamanın ise 35 yaş öncesi olduğunu gösterdi.

35-44 ARASI YÜZDE 21 RİSKLİ

Sigarayı 35-44 yaş arasında bırakanların herhangi bir sebepten ölüm riskinin hiç sigara tüketmeyenlere göre yüzde 21 yüksek olduğu, 45-54 yaş arası bırakanların ise yüzde 47 oranında yüksek olduğu belirtildi. Araştırmacılar, genç yaşta sigara tüketmeye başlayanlar için ideal bırakma yaşının 35 öncesi olduğunu belirtti.

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