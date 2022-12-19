ABD'nin Kuzey Kuzey Karolina eyaletindeki bir düğünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Heather Lynn adlı kadın, eşiyle dünyaevine girdikleri düğünün ardından evine döndü ve düğün fotoğraflarını izlemeye başladı.
Genç kadın, düğün fotoğrafları ve videosunda fark ettiği detay nedeniyle dehşete düştü. Çünkü fotoğraf çekimi sırasında nedimenin, kocasını taciz ettiği anlara şahit oldu. Kadının, damadın kasığına doğru elini attığı ve damadın elini tuttuğu görüldü.
Kocasına durumu anlatan ve kadınla herhangi bir ilişkisi olmadığını öğrenen Heather Lynn, daha sonra düğündeki bu videoyu sosyal medya üzerinden ifşa etti. Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde 18 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
İşte görüntüler:
Son Dakika › Yaşam › Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, nedimesinin eşini taciz ettiği anları görünce dehşete düştü - Son Dakika