Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, nedimesinin eşini taciz ettiği anları görünce dehşete düştü - Son Dakika
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Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, nedimesinin eşini taciz ettiği anları görünce dehşete düştü

19.12.2022 15:34

ABD'de ikamet eden Heather Lynn adlı kadın, düğünün ardından eve gidince fotoğraflara baktı. Nedimesinin kocasını taciz ettiği düğün fotoğraflarını gören kadın, büyük şaşkınlık yaşarken o fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa süre içerisinde 18 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

ABD'nin Kuzey Kuzey Karolina eyaletindeki bir düğünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Heather Lynn adlı kadın, eşiyle dünyaevine girdikleri düğünün ardından evine döndü ve düğün fotoğraflarını izlemeye başladı.

FARK ETTİĞİ DETAYLA DEHŞETE DÜŞTÜ

Genç kadın, düğün fotoğrafları ve videosunda fark ettiği detay nedeniyle dehşete düştü. Çünkü fotoğraf çekimi sırasında nedimenin, kocasını taciz ettiği anlara şahit oldu. Kadının, damadın kasığına doğru elini attığı ve damadın elini tuttuğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ

Kocasına durumu anlatan ve kadınla herhangi bir ilişkisi olmadığını öğrenen Heather Lynn, daha sonra düğündeki bu videoyu sosyal medya üzerinden ifşa etti. Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde 18 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

İşte görüntüler:

Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
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Damatlık, Yaşam, Son Dakika

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