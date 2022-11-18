ABD'de 8 yıl önce kaybolan atını bulan adam şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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ABD'de 8 yıl önce kaybolan atını bulan adam şaşkınlığını gizleyemedi

18.11.2022 11:13

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Shane Adams, 8 yıl önce kaybolan atını karşısında görmesi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Adams yabani atların arasına karışan atını yeniden görmesi nedeniyle duygularına hakim olamadı.

Utah eyaletinde yaşayan at çiftliği sahibi Shane Adams'ın çok sayıda atı vardı. Yıllar içerisinde atlardan birini kaybeden Shane Adams, özel hayatında da zor günler geçirdi. Önce yaşadığı kaza nedeniyle uzun süre hastanede kalan Adams, sonrasında eşiyle boşanması nedeniyle zor günler atlattı.

8 YIL SONRA BİR ANDA KARŞISINA ÇIKTI

Ancak hayat Shane Adams'a yıllar sonra bir sürpriz yaptı. Sabahın erken saatlerinde çiftliğinin dışarısında bir at gören 40 yaşındaki adam, bu atın kayıp atı olduğunu kısa süre içerisinde fark etti. Talihsiz at hemen çiftliğin içerisine alındı.

At sahibi, 8 yıl sonra çiftliğine gelen atı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

"ASLA UZAĞA GİTMEZDİ"

Başına gelenler hakkında Fox News Digital'e konuşan Shane Adams, "Kaybolduğu güne kadar hiç uzağa gitmemişti. Uzağa gittiği gün de geri dönmedi. Onun gideceğine asla ihtimal vermezdim. Çok zayıflamışım ama bana yeniden döndüğü için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

At sahibi, 8 yıl sonra çiftliğine gelen atı görünce gözyaşlarına hakim olamadı
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Çiftlik, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 8 yıl önce kaybolan atını bulan adam şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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