Son Dakika Haberleri: Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a Patriot yolluyor
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Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a Patriot yolluyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 14 Eylül'de iki petrol rafinerisi vurulan Suudi Arabistan'a askeri desteğini arttırmak için harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan'a dört radar sistemi, bir Patriot hava savunma bataryası ve 200'e yakın personel yollanacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a Patriot yolluyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 14 Eylül'de iki petrol rafinerisi vurulan Suudi Arabistan'a askeri desteğini arttırmak için harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan'a dört radar sistemi, bir Patriot hava savunma bataryası ve 200'e yakın personel yollanacağını açıkladı.


ABD cuma günü Suudi Arabistan'daki askeri güçlerini arttıracağını açıklamıştı. ABD ordusu bir açıklamasında olası bir kriz durumunda daha çabuk müdahale edebilmesi için iki Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek Rakım Alanı Savunma sistemi yolladığını duyurmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:15 
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