ABD\'de 2 yaşındaki çocuk arabada bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü

ABD'de otomobilin ön koltuğuna bırakılan silahla kendisini vuran 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ABD'nin Michigan eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sabıka dosyası kabarık olan 44 yaşındaki Avis Damone Coward, bir kadın ve kadının 2 yaşındaki çocuğu ile benzin istasyonunda durdu. Alışveriş için markete gitmek isteyen adamın belindeki silah yere düştü. Silahı tekrar beline takmayan adam ön koltuğa bırakıp markete girdi.
O sırada tabancayı eline alan küçük çocuk yanlışlıkla kendisini vurdu. Çocuk hayatını kaybederken, annesi ile Coward, çocuğu o halde benzinlikte bırakıp kaçtı. Coward olaydan birkaç saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç ise 1 hafta sonra bir tarlada yanmış halde bulundu. Coward ile çocuğun annesi arasındaki ilişki bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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