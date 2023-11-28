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ABD'de 2 yaşındaki çocuk arabada bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü - Son Dakika

ABD'de 2 yaşındaki çocuk arabada bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü

ABD'de markete giren bir adam, arabadan inerken belindeki silahı ön koltuğa düşürdü. 2 yaşındaki çocuğun eline aldığı silah bir anda patladı. Yanlışlıkla kendini vuran çocuk yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan adam kısa sürede polis tarafından yakalandı.

ABD\'de 2 yaşındaki çocuk arabada bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü
28.11.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:48
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ABD'de otomobilin ön koltuğuna bırakılan silahla kendisini vuran 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ABD' 2 yaşındaki çocuk otomobilde bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü
Avis Damone Coward

SİLAHI ÖN KOLTUĞA BIRAKIP MARKETE GİRDİ

ABD'nin Michigan eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sabıka dosyası kabarık olan 44 yaşındaki Avis Damone Coward, bir kadın ve kadının 2 yaşındaki çocuğu ile benzin istasyonunda durdu. Alışveriş için markete gitmek isteyen adamın belindeki silah yere düştü. Silahı tekrar beline takmayan adam ön koltuğa bırakıp markete girdi.

ABD' 2 yaşındaki çocuk otomobilde bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü

KÜÇÜK ÇOCUK YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU

O sırada tabancayı eline alan küçük çocuk yanlışlıkla kendisini vurdu. Çocuk hayatını kaybederken, annesi ile Coward, çocuğu o halde benzinlikte bırakıp kaçtı. Coward olaydan birkaç saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç ise 1 hafta sonra bir tarlada yanmış halde bulundu. Coward ile çocuğun annesi arasındaki ilişki bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD' 2 yaşındaki çocuk otomobilde bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü
ABD' 2 yaşındaki çocuk otomobilde bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik ABD'de 2 yaşındaki çocuk arabada bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 2 yaşındaki çocuk arabada bırakılan silahla kendini vurarak öldürdü - Son Dakika
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