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Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti - Son Dakika
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Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti

Amerika'nın Michigan Gölü'nde balık avlayan Tim Wollak ve 6 yaşındaki kızı Henley, sonar dedektörleriyle George L. Newman adlı geminin yerini tespit etti. Gemi, 8 Ekim 1871'de Peshtigo Yangını sırasında kaybolmuştu.

15.12.2023 - 11:52,  Güncelleme: 13:23
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Michigan Gölü'nde balık avı yapan bir baba ve kız, tesadüfen 150 yıllık George L. Newman gemisinin enkazını keşfetti. Geminin, 1871'deki ölümcül Peshtigo Yangını sırasında kaybolduğu biliniyor. Tim Wollak ve kızı Henley, gemiyi sonar dedektörü ile tespit etti, bu keşif tarih camiasının ilgisini çekti.

BALIK TUTARKEN 150 YILLIK GEMİ BULDULAR

Wisconsin'li bir baba ve kız, ABD tarihindeki en ölümcül orman yangınlarından biri sırasında kaybolan, 150 yıllık olduğuna inanılan bir gemi enkazını keşfetti. Tim Wollak ve 6 yaşındaki kızı Henley, Wisc, Green Bay'deki Green Island yakınlarında balık tutmaya çıktıklarında Michigan Gölü'ndeki simgesel gemiyle karşılaştı. Baba kız gölde balık tutarken sonar dedektörü, tesadüfen geminin yerini tespit etti.

Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu

ÖLÜMCÜL YANGIN SIRASINDA BATMIŞTI

122 metrelik George L. Newman gemisi hızlı bir şekilde tarih camiasının ilgisini çekti. George L. Newman, 8 Ekim 1871'de, ölümcül Peshtigo Yangını sırasında gemi yoğun dumanın içinden geçmeye çalışırken kaybolduğunda Little Suamico'dan kereste malzemeleri taşıyordu. Batı İtfaiye Şefleri Birliği'ne göre, Peshtigo Yangını 1.500'den fazla insanı öldürdü ve kuzeydoğu Wisconsin'de bir milyon dönümden fazla alanı yaktı.

Wisconsin Tarih Derneği'ne göre, yaklaşık 8.800 dolar değerindeki büyük ahşap geminin Yaklaşık 122 fit uzunluğunda ve 26,3 fit genişliğinde ve 11 fitlik tutma derinliği" ölçüldü. Gemi 1855 yılında Benjamin Flin tarafından Black River, Ohio'da inşa edildi.

Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu
Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu
Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu
Amerika\'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Denizcilik
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Son Dakika Denizcilik Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti - Son Dakika
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