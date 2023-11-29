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Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı - Son Dakika

Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı

Amerika'nın Şikago şehrinde silahlı soygunlar artıyor. Şehrin en işlek caddesinde silahlı bir grup, bir kadının aracını durdurarak değerli eşyalarını ve paralarını aldı. Polislerin soyguncuları takip etmemesi ise dikkat çekti. Chicago Polis Departmanı, suçlu kovalamaca vakalarının ölümcül kazalara sebep olmasından dolayı bu kararı aldı. Pazar günü, yalnızca Windy City'de 20 silahlı soygun bildirildi. 2023'te toplam 9.667 soygun rapor edildi.

Amerika\'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı
29.11.2023 - 11:56,  Güncelleme: 12:10
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Amerika'nın Şikago şehrinde silahlı bir grup şehrin en işlek caddesinde yolu kesip bir aracı durdu. Silahlı grup araçta bulunan kadına silah doğrultup kadına ait değerli eşya ve paraları alarak kaçtı.

İhbara rağmen polislerin takip etmediği grup daha sonra dört kişiyi daha soydu.

Korkutucu görüntüler, yalnızca Pazar günü şehirde 20 silahlı soygunun yaşanmasından hemen önce ortaya çıktı.

Bir çok polis suçlu kovalamaca vakasının ölümcül kazalara sebep olmasından dolayı Chicago Polis Departmanı, polislerin araçları ile suçluları takip etmemesine karar verdi. Bu nedenle soyguncuların peşinden gitmeyen polisler hakkında soruşturma açılmayacak.

Pazar günü, polis birçok mahallede yaşayanları yaygın şiddet içeren suçlar konusunda uyarmaya devam ederken, yalnızca Windy City'de 20 silahlı soygun bildirildi.

Şüphelilerden biri, beşinci cadde ile Sacramento Bulvarı'nın köşesindeki Garfield Park mahallesini hedef alan 49 yaşındaki bir kadındı.

Chicago Polis Departmanı'nın şehir çapındaki suç istatistiklerine göre, geçen hafta şehirde 224 soygun gerçekleşti.

2023'te toplam 9.667 soygun rapor edildi. Geçen yıl bu sayı 7.771'di.

Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı
Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı
Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da bir silahlı grup şehrin en işlek caddesinde silahla araç durdurup soygun yaptı - Son Dakika
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