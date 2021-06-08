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Amerika'da bir Türk takımı: YeniCherry! Takım kurucusu Süleyman 'NForc3R' Savcı Röportajı - Son Dakika

Amerika'da bir Türk takımı: YeniCherry! Takım kurucusu Süleyman 'NForc3R' Savcı Röportajı

08.06.2021 23:00
Amerika'da bir Türk takımı: YeniCherry! Takım kurucusu Süleyman 'NForc3R' Savcı Röportajı, System.String[]

Bayrağımızı Amerika'da dalgalandıran YeniCherry (YeniCherryGG) CS: GO takımı kurucusu sorularımızı yanıtladı!

Amerika'da faaliyet gösteren, ESEA NA Advanced Legaue'de mücadele eden ve tamamı Türk oyunculardan oluşan YeniCherry CS: GO takımının kurucusu ve koçu Süleyman 'NForc3R' Savcı ile bir röportaj gerçekleştirdik. Playerbros ekibi olarak YeniCherry CS: GO takımının kurucusu ve koçu Süleyman 'NForc3R' Savcı'ya bazı sorular yönelttik. Kendisi de bizimle çok güzel hikayeler paylaştı.

Süleyman 'NForc3R' Savcı'ya Playerbros'a vakit ayırdığı ve sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ediyoruz!

Merhabalar Süleyman bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Süleyman Savcı, 39 yaşındayım. İngilizce öğrenip, üniversite okurken aynı zamanda yarı profesyonel olarak CS 1.6 oynadım. Ondan öncesi 2000'li yıllarda Adana takımı The Gods ile WCG'lerde boy gösterdik. Birincilik alamadık hiç ama üçüncülüklerin takımıydık. Sonra ben Amerika'ya taşındım. O zamanlar aslında biraz eğlence amaçlı bir Türk takımı başlatmıştık. Resmi bir sunucuda karşılaştığım Can 'Maganda' Yamaç isimli arkadaşımızla MTGU(Madem Türksün Göster Ürksün) isimli takımı kurduk.

Türkiye'den Amerika'ya taşınmıs bir çok profesyonel oyuncu ile oynadık. Aramıza Crew, Dark Passage, Rusher Team ve daha ismini hatırlamadığım başka takımlarda da oynayan bir çok Türk oyuncuya IGL'lik yaptım. O zamanki kullanıcı adım TurK-FX idi. Tarik isimli EG'nin ünlü oyuncusunu da biz kendisi 14 yaşındayken keşfettik. Goodfornothing EG'ye, Aim^ bir başka Premier League takımına gitti. Diğer arkadaşlar Türkiye'ye döndü ya da başka  bir şekilde aramızdan ayrıldı. Artık kadroyu sürekli yeniden kurmaktan bıktığım için, bende oyun işlerini bıraktım. Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirip şu an dünyanın en büyük telekom şirketlerinden birinde Network Security Engineer olarak çalışmaktayım.

Amerika'da Türklerden oluşan bir CS: GO takımı oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı? Takımın kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz?

2010 yılında bıraktığım oyun işlerine, 2019 yılının ortalarında geri döndüm. Okulu bitirdim, 2 çocuk sahibi oldum, evlilik iş güç derken artık hayatım bir düzene girmişti. Bir gün Faceit üzerinden oyun oynarken bizim takımın kurucularından Kaki'ye denk geldim. Profilinde Türk bayrağı vardı. Maçtan sonra kısa bir sohbet ettik ve ona eğer ilerde takım kurmak isterlerse yardımcı olabileceğimi anlattım. Sonra aradan 2-3 hafta geçti. İki farklı Türk oyuncu ile bana gelip takım kurmayı düşündüklerini söylediler. Benim de tanıdığım bir adet Türk oyuncu vardı. Beş Türk olarak takımı kurduk.

2019 yılının Kasım ayının ortalarıydı. O zamanki kadromuz, 37 yaşındaki IGL ben, Kaki, G3DITOR, Runner ve Pixiu idi. Runner ve Pixiu farklı nedenlerden dolayı aramızdan ayrıldı. Ben zaten takım işi ciddiye bindiğinde nerden başka bir Türk oyuncu bulabiliriz diye bakarken, Faceit'te Brashi'yi buldum. Sonra Metin diye yarı Türk yarı Arnavut bir kardeşimize daha denk geldik ve bu ESEA Open League'den InterMediate League'e çıkan kadromuzu oluşturdu. Beşinci oyuncumuz o zamanlar Türk oyuncu bulamadığımız için hep Amerikalı ya da Kanadalı oldu. Sonra kadroda farklı revizyonlar olurken sonunda şu anki kadromuza ulaştık. Trojn (Alp) ve Emstar (Emre) 6-7 ay önce falan Amerika'ya gelmişlerdi. Bizde kadromuzda tekrar revizyona gidecekken, madem 2 tane potansiyeli olan Türk oyuncu daha var neden 5 Türk gitmiyoruz dedik ve şu anki kadromuz oluşmuş oldu.

Amerika'da bir Türk takımı: YeniCherry! Takım kurucusu Süleyman 'NForc3R' Savcı Röportajı

Amerika Birleşik Devletleri, oyunlar, Savcı, Türk, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Amerika'da bir Türk takımı: YeniCherry! Takım kurucusu Süleyman 'NForc3R' Savcı Röportajı - Son Dakika


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