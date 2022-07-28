İSTANBUL-AMERİKA'DAN GELEN DOKTORA ÖĞRENİCİSİ ATAŞEHİRDE BIÇAKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AMERİKA'DAN GELEN DOKTORA ÖĞRENİCİSİ ATAŞEHİRDE BIÇAKLANDI

28.07.2022 13:36
İSTANBUL-AMERİKA'DAN GELEN DOKTORA ÖĞRENİCİSİ ATAŞEHİRDE BIÇAKLANDI

AMERİKA'da doktora öğrencisi olan 23 yaşındaki Fahri Yıldız,Ataşehir'de trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

AMERİKA'da doktora öğrencisi olan 23 yaşındaki Fahri Yıldız,Ataşehir'de trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Amerika'da doktora yapan Fahri Yıldız(23), tatil için Türkiye'ye geldi. Vedat Günyol Caddesi'nde geçen Salı günü saat 00.40 sıralarında  Yıldız, bir düğüne katıldıktan  sonra arkadaşını eve bırakıp kendi evine doğru yola çıktı. Dörtyol kesişiminde başka bir araç sürücüsüne kazayı önlemek amacıyla korna çaldı. Araç sürücüyle Yıldız arasında tartışma yaşandı. Aracıyla olay yerinden uzaklaşan Fahri Yıldız, caddeye geldiği sırada tartışma yaşadığı sürücü tarafından aracının önü kesildi. Araçtan inen K.Y ve kardeşi, Yıldız'ı önce darp etti ardından bıçaklayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KAPIYI AÇIP BIÇAKLAYIP GİTTİLER"

Yaşanan olay sonrası konuşan  Fahri Yıldız, "Amerika'da yazılım alanında doktora öğrencisiyim.. Ataşehir'de düğünden çıktım aracımla birlikte eve doğru yönelmiştim. Sol tarafımdan süratli bir araç geliyordu kaza yapmaması için kornayla uyardım. Orada bir kaza yaşanmadı ben de yoluma devam ettim. Aracın beni takip etmeye başladığını gördüm. Biraz ileride de beni aracıyla önümü kesti. Araçtan inen iki kişi bir anda saldırmaya başladı. Aracımın kapısını açarak bacağımdan bıçakladılar. Sonra da hızla olay yerinden uzaklaştılar. Çevredeki vatandaşlar beni hastaneye kaldırdı. Şüphelilerin yakalandıktan sonra ifadelerini verip serbest kaldıklarını öğrendim" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Fahri Yıldız, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AMERİKA'DAN GELEN DOKTORA ÖĞRENİCİSİ ATAŞEHİRDE BIÇAKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AMERİKA'DAN GELEN DOKTORA ÖĞRENİCİSİ ATAŞEHİRDE BIÇAKLANDI - Son Dakika
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