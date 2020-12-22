Amerika'da Folklore Müziğin Yükselmesi - Son Dakika

İkinci dünya savaşında dünyaya yayılmış olan Folk müzik, dünya üzerinde sevilen halk şarkılarına hayat vermiştir. Anıl Uzun, İngiltere'de yaşadığı sıralarda da Folk müziğin geniş bir dinleyici kitlesine sahip olduğunu vurgularken, Amerika'da son zamanlarda yaşanan siyasi durumların da bu müziğin popülaritesinin artmasında etkisi olduğunu söylüyor.

İnsanlar Müzikle Keyifli Zaman Geçirmek İstiyor

Pandemi sürecinde insanların evlere sıkışıp kalması, müziğin de ihtiyaç duyulan bir ilaç etkisi görmesini sağladı. Anıl Uzun son zamanlarda Folk müzik tarzının yükselişe geçtiği Amerika'da listelerde kendine yer edinen şarkıcıların bu tür müzikleri piyasaya sürenler olduğunu söyledi.

Halk müziği olarak bilinen ve Amerika'nın en çok sevilen sanatçılarının seslendirdiği şarkılarda yüzyıllardır var olan Folk müziğin listelerde yeniden üst sıralara çıktığı görülüyor. Bu hem toplumsal hem de siyasi etkileri bir araya getirirken, sevilen şarkıcılar arasında Taylor Swift de yer alıyor. "Yıllarca caz müziğin ve Blue etkisinin sürdüğü Amerika'da artık folk müzik daha çok dinlenmeye başladı. Bu da sevilen şarkıcıların bu alana yönelmesinde büyük etki oluşturdu ya da sevilen şarkıcılar da insanları bu müziğe yönlendirdi diyebiliriz." şeklinde devam ediyor.

Folk Müzik Dinleyicileri Türkiye'de de Artıyor!

"Türkiye'de de folk müzik sevenler daha çok kültürel ve geleneksel nitelikler taşımakta olan şarkılara yer vermeye başladı. Artık aşk ve sevgiden çok insanların toplumsal kaygılarını konu alan şarkılara yoğunlaşılıyor. Rap ve caz tarzından sonra Folk müziğin de tekrar en çok dinlenenler arasında olması oldukça şaşırtıcı." diyen Anıl Uzun "Dünyanın sevilen şarkıcılarından folk müzik albümler gelmeye başlarken, konserlerin yapılmaması da oldukça zor süreçler geçirilmesine neden oluyor." diye ekliyor.

Folk Müzik Neden Üst Sıralarda?

Anıl Uzun "Dünya değişiyor, insanlar ve toplumlar da değişiyor. Müzik ve sanat her zaman sorunların olduğu ya da büyük değişimlerin olduğu dönemlerde farklılık yaratır. Folk müzik ikinci dünya savaşından beri olan bir müzik türüyken yeniden duyulmaya başlamasının pandemi süreciyle oldukça ilgili olduğunu düşünüyorum." diyor. Anıl Uzun bu açıklamalarında kendisinin de müzik seven biri olarak, çalışma sırasında bütün klasikleri dinlendiğini ve sevdiği albümleri sakladığını söyledi. Türkiye'de ve dünyada müzik devrimi başladığını da kendi yorumu olarak ekledi.