Amerika\'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı

Amerika'da gizli şekilde internet üzerinden cinsle içerikli videolar satan kadın polis, gözaltına almaya çalıştığı adam tarafından tanınınca hakkında soruşturulma açılıp görevden uzaklaştırıldı.

Minneapolis Polis, amirliği hakkında soruşturma açılan kadın polisin, amirliğin gösterdiği performansında dolayı en saygın polislerden biri olduğunu açıkladı.

Kadın polis, adamı gözaltına alamaya çalışırken kadın polise 'cinsel ilişkiye girdiğin videoları gördüm' dedi. Bunun üzerine adamı serbest bıraktı.

Kadın polisin kocası ile çektiği videoları sattığı sayfaya üye olan adam, videoları emniyet teşkilatı yetkililerine yollayıp olaydan haberdar etti.

ABD Fox 9 haber sitesine konuşan adam şunları söyledi: Kadın polis beni gözaltına almak için arabamı kenara çekmeme söyledi. Araba kenara çektiğimde kadın polisin dün gece 24 dolar verip kocası ile olan cinsel ilişki videosunu izlediğim kadın olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kendisine beni gözaltına alamayacağını söyledi. Kadın polise vidolarını izlediğimi söyledikten sonra bana karşı tavrı değişti.

Hakkında soruşturma açılan polise, soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldı.