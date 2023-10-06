Amerika'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Amerika'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı

Amerika\'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:01

Amerika'da internet üzerinden cinsel içerikli videolar satan kadın polis, gözaltına almaya çalıştığı adam tarafından tanındı ve hakkında soruşturma açıldı. Minneapolis Polis Amirliği, görevden uzaklaştırılan kadın polisin performansı nedeniyle en saygın polislerden biri olduğunu belirtti. Adam, kadın polisin kocası ile çektiği videoları satın alıp emniyet teşkilatına iletti ve olayı bildirdi. Kadın polis, soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırıldı.

Amerika'da gizli şekilde internet üzerinden cinsle içerikli videolar satan kadın polis, gözaltına almaya çalıştığı adam tarafından tanınınca hakkında soruşturulma açılıp görevden uzaklaştırıldı.

Amerika'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı

Minneapolis Polis, amirliği hakkında soruşturma açılan kadın polisin, amirliğin gösterdiği performansında dolayı en saygın polislerden biri olduğunu açıkladı.

Kadın polis, adamı gözaltına alamaya çalışırken kadın polise 'cinsel ilişkiye girdiğin videoları gördüm' dedi. Bunun üzerine adamı serbest bıraktı.

Kadın polisin kocası ile çektiği videoları sattığı sayfaya üye olan adam, videoları emniyet teşkilatı yetkililerine yollayıp olaydan haberdar etti.

ABD Fox 9 haber sitesine konuşan adam şunları söyledi: Kadın polis beni gözaltına almak için arabamı kenara çekmeme söyledi. Araba kenara çektiğimde kadın polisin dün gece 24 dolar verip kocası ile olan cinsel ilişki videosunu izlediğim kadın olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kendisine beni gözaltına alamayacağını söyledi. Kadın polise vidolarını izlediğimi söyledikten sonra bana karşı tavrı değişti.

Hakkında soruşturma açılan polise, soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Amerika'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da gizliden cinsel içerikli videolar satan kadın polise gözaltına almak istediği sürücü tarafından tanınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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