Amerika da iş yapmak isteyenlere büyük fırsat

Eskişehir Sanayi Odası'nın desteklediği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago kentinde 'Türkiye Ticaret Merkezi-TTM' faaliyete geçti.

Türkiye'den sanayici ve tacirlere, ABD'de şirket kurulmasından satış sonrası hizmetlere kadar her alanda 'tek durak ofis' prensibiyle yardımcı olması amaçlanan TTM, yurt dışında açılan ilk 'Türkiye Ticaret Merkezi' olma özelliğini taşıyor. Merkezin açılışı sonrası Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üyelerimize; ABD'de ofis, depo, showroom, lojistik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası süreç gibi konularda hizmet verilecek merkezimiz ülke pazarında var olmakta sanayicilerimizin elini güçlendirecektir. Merkezin kurulmasında emeği olanlara, Bakanımız Pekcan'a ve Başkan Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

ABD'de hizmet verecek

Amerika'ya ürün satmak ve ülke pazarında faaliyet göstermek isteyen sanayicilere hizmet verecek olan Türkiye Ticaret Merkezi'nde (TTM) Merkez Türkiye'nin yurtdışındaki tanıtım ve lojistik üsleri olarak çalışacak, 300'den fazla şirketin lojistik merkezi konumundaki Chicago'da, iş ilişkilerin kurulmasına destek sunacak. Üretim ve ihracatta markalaşma, tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu sağlayacak. Hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verilecek. TTM bünyesinde satış profesyonelleri istihdam etmek gibi hizmetler sunarken, 8 bin 800 metrekare depo alanı yanı sıra 500 metrekare ofis alanı bulunmakta. Ayrıca 300 kişilik etkinlik alanı oluşturulurken, aynı anda 50 firmaya hizmet kapasitesine sahip olan TTM, Chicago O'Hare Uluslararası Hava limanına 1 km mesafede bulunuyor. - ESKİŞEHİR