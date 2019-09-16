Amerika'da Köleliğin Başlamasının 400. Yılı

Amerika'da kölelik sisteminin başlangıcının 400'üncü yıldönümüyle ilgili etkinliklere katılan Afrikalılar ve siyah Amerikalılar, ırksal ve ekonomik çizgilerin ayırdığı toplumları bir araya getirmek için herkesin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguluyor