Son Dakika Haberleri: Amerika'da Köleliğin Başlamasının 400. Yılı
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Amerika'da Köleliğin Başlamasının 400. Yılı

1 saat önce

Amerika'da kölelik sisteminin başlangıcının 400'üncü yıldönümüyle ilgili etkinliklere katılan Afrikalılar ve siyah Amerikalılar, ırksal ve ekonomik çizgilerin ayırdığı toplumları bir araya getirmek için herkesin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguluyor.

Amerika'da kölelik sisteminin başlangıcının 400'üncü yıldönümüyle ilgili etkinliklere katılan Afrikalılar ve siyah Amerikalılar, ırksal ve ekonomik çizgilerin ayırdığı toplumları bir araya getirmek için herkesin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguluyor

Amerika'da Köleliğin Başlamasının 400. Yılı

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02 
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