Amerika'da Köleliğin Başlamasının 400. Yılı
1 saat önce
Amerika'da kölelik sisteminin başlangıcının 400'üncü yıldönümüyle ilgili etkinliklere katılan Afrikalılar ve siyah Amerikalılar, ırksal ve ekonomik çizgilerin ayırdığı toplumları bir araya getirmek için herkesin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguluyor.
Amerika'da kölelik sisteminin başlangıcının 400'üncü yıldönümüyle ilgili etkinliklere katılan Afrikalılar ve siyah Amerikalılar, ırksal ve ekonomik çizgilerin ayırdığı toplumları bir araya getirmek için herkesin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguluyor
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02
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