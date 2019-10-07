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Amerika'da üç konser

49 dakika önce

Yılmaz Morgül Cumhuriyet Bayramı haftasında Amerika'da üç ayrı şehirde konser verecek.

Amerika'da üç konser, System.String[]

Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfi yararına Amerika'da üç ayrı şehirde konser vermek için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Amerika turnesine çıkıyor. Morgül, Amerika'da Ohio, Michigan ve Cleveland'da Türk ve Amerikalı seyirciler için sahneye çıkacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Amerika'da üç ayrı şehirde Yılmaz Morgül ile Türk Sanat Müziği konserleri düzenliyor. Vakfın Amerika'da bulunan temsilcileri Dilek Yıldız (Ohio) ve Arzu Yonak (Los Angeles) ın organizasyonları ile gerçekleşecek konserler için turneye çıkacak olan Morgül'e vakıf kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ile başkan yardımcısı avukat Edip Önder eşlik edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri içindeki ilk konser 26 Ekim günü Türk Amerikan Merkez Ohio Birliği için Ohio şehrinde, 2 Kasım günü Michigan Türk - Amerikan Kültür Derneği için Michigan şehrinde ve 9 Kasım günü de Türk-Amerikan Kuzeydoğu Ohio Derneği için de Cleveland şehrinde yapılacak. Amerika'daki dernekler işbirliğiyle Türk ve Amerikan'lı dinleyiciler için yapılıcak olanTürk Sanat Müziği konserlerinden elde edilecek gelirler dernek ve Engelsiz Yaşam Vakfı ile paylaşılacak.

Konserler öncesi dinleyiciler Türkiye'ye ait çeşitli ürünlerin sergileneceği standları gezecek ve Türk yemeklerini tadacaklar ve sonrasında Türk sanat müziği konseri dinleyecekler. Organizasyon için on beş gün Amerika'da kalacak olan Yılmaz Morgül, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Amerika'da büyük Atatürk'ü ve ülkemizi tanımak benim için çok önemli ve gururu verici olacak. Amerikalılara dünyanın gördüğü en büyük lideri, Atatürk'ü anlatacağım ve Türk sanat müziğini dinleteceğim" dedi…

Amerika Birleşik Devletleri, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Yılmaz Morgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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