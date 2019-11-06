Son Dakika Haberleri: Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı
Son Dakika Güncel Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı

Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı

7 saat önce

Amerika'da yaşayan Ahıskalı Türkler, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaların hakkında bilgi sahibi oldular.

Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı, System.String[]

Amerika'da yaşayan Ahıskalı Türkler, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaların hakkında bilgi sahibi oldular.


"İstanbul-Çanakkale- Bursa ve son durak Ahıska (Gürcistan)" olarak organize edilen kültür gezisi kapsamında Türkiye'ye gelen Amerika'daki Ahıskalı Türkler, merkezi İstanbul'da bulunan DATÜB Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete, Philadelphia Ahıska Türkleri Dernek Başkanı Shukrat Temirov, Fatih Dursun, DATÜB Amerika Kadın Kolları Başkanı Balkiya Salamova ve Amerika'nın farklı eyaletlerinden gelen Ahıskalı Türkler katıldı. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya gelen ziyaretçiler DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


DATÜB'ün yapmış olduğu faaliyetleri değerlendiren Ahıskalılar, DATÜB temsilciliklerinin bulunduğu 9 ülkeden biri olan yaşadıkları Amerika'da, ileride gerçekleştirilecek faaliyetlere her zaman destek vereceklerini bildirdi.


Ziyaret akşam yemeğinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ahıska Türkleri, Çanakkale, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerika'da yaşayan Ahıskalılar, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]