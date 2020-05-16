Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Türk vatandaşları, her iki ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.

Araçlar, polis eşliğinde Ordu'nun yanı sıra Giresun'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti.

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