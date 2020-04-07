Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu: "Türkiye'de çok şanslısınız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu: 'Türkiye'de çok şanslısınız' - Son Dakika

Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu: "Türkiye'de çok şanslısınız"

6 saat önce

California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, katıldığı bir tv programında Amerikalıların zorda olduğunu, sağlık sistemi nedeniyle koronavirüs salgını sürecinde de büyük zorluklar yaşadıklarını anlatarak "Türkiye'de çok şanslısınız" demişti.

Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu:

California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, katıldığı bir tv programında Amerikalıların zorda olduğunu, sağlık sistemi nedeniyle koronavirüs salgını sürecinde de büyük zorluklar yaşadıklarını anlatarak " Türkiye'de çok şanslısınız" demişti. Salgınının yeni merkez üssü ABD'de sağlık sistemi çöktü. Salgın, ABD'deki sağlık sisteminin acizliğini ortaya çıkardı. ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi olmadığı da salgınla mücadelesinde gözler önüne serildi.


California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, katıldığı bir tv programında Amerikalıların zorda olduğunu, sağlık sistemi nedeniyle koronavirüs salgını sürecinde de büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı. Çilingiroğlu, '33 milyon kişi ABD'de işsiz kaldı. Bu insanların psikolojik süreçleri var, ilaçlarını nasıl alacakları var. ABD'de ilaç almak, tedavi olmak ne kadar pahalı biliyor musunuz? Göğüs ağrısı için hastaneye gidiyorsunuz, 20 bin dolar istiyorlar. Adam şu anda evinin kirasını ödeyemiyor. Nasıl tedavi olacak? Sizler şanslısınız 50 TL veriyorsunuz, işsiz bile olsanız SGK'ya üye olarak ilaçlarınızı alabiliyorsunuz, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Böyle bakıldığında elbette ki Türkiye çok daha iyi durumda" demişti.


Rakamlar korkutuyor


Son açıklanan rakamlara göre ABD'de son 24 saatte bin 165 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 9 bin 683'e ulaştı. Ülke genelinde 25 bin 316 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 338 bin 95'e ulaştığı açıklandı. Yayınlanan verilere göre 17 bin 727 kişinin iyileştiği belirtilirken, hastalananlar arasında ölüm oranı ise her 100 kişide 3 olarak aktarıldı.


Parklar mezarlık olacak 1 mezara 10 tabut gömülecek


New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Levine, "Bu krizde yaşamı kurtarmaktan daha önemli bir şey yok. Ancak ölülerimizi halletmemiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile de yüzleşmemiz gerekiyor. Yakında Manhattan ve Brooklyn'deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Bundan dolayı yakında 'geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak. Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak. Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak" dedi.


Vizeler zorlaştırıp "Gelmeyin" diyorlardı şimdi yabancı doktor peşindeler


ABD, yatak ve doktor sayısı açısından da dünya ortalamasının altında. ABD'de her bin kişiye düşen yatak sayısı 2,8; OECD ortalaması ise 5,4. Yine ülkede her bin kişiye düşen doktor sayısı 2,6; bu da Peterson-Kaiser kurumunun ölçümlediği ülkeler arasında yüzde 3,5 ile ortalamanın altında. ABD, çöken sağlık sistemi ve yetişmiş uzman açığı nedeni ile yurt dışından doktor ve sağlık personeli arayışına başladı. ABD, doktor ve sağlık çalışanı arayışı nedeni ile bu meslek grupları için vize kolaylığı sağladığını duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşleri Birimi tarafından "Tıp profesyonelleri için vize güncellemesi" adı altında bir bildiri yayınlandı. Birim, bildiri ile ABD'de çalışmak isteyen doktor ve sağlık çalışanlarını en yakın ABD Büyükelçiliğine başvurmaya davet etti.


30 milyon kişi sigortasız


Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun vurguladığı gerçeklerden biri de ABD'de tedavi olamanın pahalılığı ve 33 milyon işsiz kalmasıydı. ABD'de genel bir sağlık sistemi yok; devlet bütün vatandaşlarına ya da ülkeyi ziyaret edenlere sağlık yardımı sağlamıyor. Tedavi gören kişinin masrafını bir şekilde biri üstlenmek zorunda. Çoğu ABD vatandaşı, genellikle işverenler aracılığıyla olmak üzere özel sigorta sahibi. ABD'nin eski başkanı Barack Obama tarafından 2010 yılında devreye sokulan Obamacare çerçevesinde yapılması planlanan sağlık reformlarına rağmen ülkede 30 milyon kişi bir sigorta tarafından korunmuyor. Son yaşananlarla beraber işini kaybedenlerin artmasıyla sigortasız sayısın da artması bekleniyor. OECD'ye göre ABD kişi başı yapılan sağlık harcamaları açısından 10 bin dolar ile ilk sırada. Ancak bu rakamın büyüklüğüne rağmen ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyanın en iyi sağlık sistemleri sıralamasında 37'inci sırada. Financial Times'a göre ABD'de dört kişilik bir ailenin ABD sağlık sistemine ayırması gereken masraf ortalama 13 bin dolar. Bu ABD vatandaşlarını sağlık hizmeti almaktan alıkoyduğu için koronavirüse yakalanan kişilerin de tedavi görmekten bu sebeple imtina edeceği kaygıları oluşuyor. New York Times gazetesi, hastanede karantina alınan kimi hastalara 4 bin dolar fatura kesildiğini haberleştirdi.


Trump 'Çin virisü' dedi Çin'den tıbbi malzeme ithal etmek zorunda kaldı


Başkan Donald Trump'ın koronavirüs için sık sık 'Çin virüsü' ifadesini kullanmasına karşılık ABD Çin'den tıbbi malzeme ithal etmek zorunda kaldı. Çin'den tıbbi malzeme taşıyan uçağın New York'a indi. Uçakta uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtilmişti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı,ve 20 uçağın daha ABD'ye malzeme taşıyacağı duyurulmuştu. ABD7nin Rusya'dan da solumun cihazı talep ettiği bildirilmişti. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, California Üniversitesi, Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:34 Kaynak: İHA

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