Üye Girişi
AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR - Son Dakika

AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR

18.01.2022 09:51

TEKSAS Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacılarından İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

TEKSAS Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacılarından İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantında yüzde 15 olan hastaneye başvuru oranının Omicron'da yüzde 5'e düşse de nasılsa hafif geçiyor diye rehavete kapılmanın çok riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Özpolat, '20 ila 50 kat daha hızlı bulaşması nedeniyle yüzde 5'lik oran aslında çok daha büyük bir hasta grubuna tekabül ediyor. Bu nedenle sağlık sistemleri üzerindeki global etkisi çok daha büyük. Salgınla mücadelede en önemli şey hasta olanın izole edilebilmesi. Omicron PCR test yükünü artırdı evet. Ama ABD'de hızlı testlere ağırlık veriliyor, evlere ücretsiz test gönderilmeye başlandı. Şüpheli durumlarda insanların teste ulaşabilmesi, test yaptırması lazım dedi.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı bölümünde immünoloji ve kanser tedavisi alanında çalışmalarını sürdüren ve HIV konusunda aşı çalışmaları da bulunan Türk bilim insanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Tarafından düzenlenen bir sempozyum için İstanbul'a geldi. Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özpolat, günlük vaka sayısı 800 binleri geçen ve Omicron dalgası ile salgının merkez üssü olarak pandemiyle mücadele etmeye çalışan Amerika'da, sağlık hizmetlerinin Kovid yükü nedeniyle yeniden aksamaya başladığını vurguladı. Bu nedenle 'Omicron nasılsa hafif geçiyor diye düşünerek rehavete kapılmanın çok tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Özpolat, 'Diğer varyantlara göre Omicron'da acil başvurusu ve yoğun bakıma yatışlar daha az görünse de en büyük tehlikesi, diğerlerine göre 50 kata varan hızda yayılması. Bu da daha büyük bir nüfusun bundan etkilenip çok daha fazla kişinin hastaneye yatmasına neden oluyor. Nitekim ABD'de pek çok hastanede Kovid dışı sağlık ihtiyaçları yine ertelenmek zorunda kalınıyor. Bu da halk sağlığı ve sağlık sistemleri açısından çok riskli bir durum dedi.

NASILSA HAFİF GEÇİYOR DİYE RAHATLAMAK DOĞRU DEĞİL

Omicron varyantı ile ilgili yapılan en büyük hatalardan birinin, hafif seyrettiği için insanların salgın kurallarını ciddiye almayı bırakması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özpolat, 'Delta varyantında hastaların yüzde 15'i acil servise gitme ihtiyacı duyuyordu. Omicron'da yapılan çalışmalara göre yüzde 5'i hastaneye başvurma ihtiyacı duyuyor. Ama buradaki problem, oran düşük olsa da Omicron daha büyük bir gruba yayıldığı için, aslında yüzde 5'lik başvuruda kişi sayısı çok daha büyük bir hasta grubuna tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an Amerika'da bazı hastanelerde çalışan doktorların hemşirelerin de hasta olması nedeniyle (günlük sayılar şu an 800 bin civarında, o da testle belirlenebilenler sadece) Omicron'un global etkisi çok daha büyük. Bazı cerrahi operasyonlar azaltıldı ABD'deki bazı merkezlerde. Yani yine elektif işlemler yapılamıyor. Bu da tabii halk sağlığını tıkayan, hastaneleri etkisiz hale getiren bir şey oldu diye konuştu.

'PCR YÜKÜ ARTTIĞI İÇİN HIZLI TEST ALTERNATİFİ DEVREYE GİRDİ

Omicron'un çok hızlı yayılmasının, tüm ülkelerde PCR test kapasitesini aşar duruma getirdiğine de işaret eden Prof. Dr. Özpolat, uzun test kuyruklarının salgın açısından risk oluşturduğuna da değindi ve şunları söyledi. 'ABD'de şu anda PCR testleri ve hızlı yapılan (hamilelik testi gibi hemen 5 dakikada sonuç veren) testler kullanılıyor. Özellikle Omicron'da test merkezlerinde çok büyük kuyruklar ve yoğunluk oluştu. Son 2 haftadır (Omicron'un artışa geçmesiyle) bu ev testleri ya da hızlı testler çok popüler oldu. Bu yüzden devlet 1 milyon hızlı testi insanlara ücretsiz olarak gönderme kararı aldı. Bu testlerin duyarlılığı asemptometik hastalıkta PCR'a göre biraz daha az olsa da, semptomlar ortaya çıktığında yakalama şansı yüzde 80-90'lar civarında. Asemptomatik hastalarda ise oran yüzde 30 ila 50 arasında. Bu kadar yüksek bir yayılımın olduğu bir pandemide 100 hastadan 50'sini yakalamak bile çok büyük bir şey. Bir de çok pratik, zira PCR testlerinin sonuç verme süresi Omicron yoğunluğundan dolayı 48 saat, 72 saatte kadar çıktı. Dolayısıyla bu hızlı testlerin yapılması çok önemli. Pandemi ile savaşmanın en önemli yöntemlerinden birisi de yayılmayı azaltmak. Test yaptırmadan da bunun önlenmesi mümkün değil. Çünkü siz kendiniz iyi zannediyorsunuz ama başkalarına bulaştırabiliyorsunuz. O yüzden her halükarda, en azından şüpheli bir durumda ya da pozitif birisi ile temasta olduklarında insanlar test yaptırabilmeli. Aşılı ya da aşısız fark etmez.

'AŞI OLMAYANLARDA BULAŞTIRMA SÜRESİ VE VİRÜS YÜKÜ DAHA FAZLA

Aşısızlara seyahatlerde PCR zorunluluğu tartışmaları ile ilgili de önemli bilgiler veren Prof. Dr. Özpolat, bulaşmanın ilk gününde aşılı ve aşısız kişilerde virüs yükünün benzer düzeyde olsa da aşılılarda hızla düştüğüne değinerek 'Aşısızlar ve aşılılar arasındaki bazı farkları düşünmemiz lazım. Aşısız birinin hasta olduğu zaman bulaştırıcılığı 5 güne kadar uzayabiliyor ve bu süre içinde hastalığı başkasına bulaştırma riski yüzde 90. Aşılı bireyde ise bağışıklık sisteminin virüsü yakalaması ve temizlemeye başlaması belki 1-2 gün içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle aşı olmayanların bulaştırıcılığı çok daha uzun. Çünkü vücut sürekli virüsü üretip dışarıya da yayıyor. Bizim diğer viral hastalıklardan da bildiğimiz bir gerçek bu Aşılanmış kişilerin virüsü nötralize etme kapasitesi daha yüksek. Dolayısıyla teorik olarak da zaten etrafa virüs yayma yükü daha az. Evet virüsü halen yayabilir ama aşı olmayan bir kişi hapşırdığı zaman diyelim 10 milyon virüs yayarken, diğeri belki 1000 tane verecek etrafa. Çünkü aşısı olmayanlarda vücut virüsle savaşmayı öğrenene kadar, üretebildiği kadar virüs üretir ve yayar. Bu açıdan çok büyük bir risk. Bu kişiler aşı olmasa bile en azından özellikle şüpheli durumlarda test olup etraflarındakilere bulaştırma riskinin önüne geçebilir dedi.

'GRİP İLE AYNI KEFEYE KONMASI ÇOK YANLIŞ

Özellikle Omicron ile beraber Kovid pandemisini 'artık mevsimsel grip salgınıö gibi değerlendirmeye başlayan kesime katılmadığını da söyleyen Prof. Dr. Özpolat, sözlerini şöyle noktaladı 'Grip yani influenza ile Kovid'de mutasyon ve aşı etkinliği benzerliklerini karşılaştırabiliriz. Ama yaygınlık ve ölüm oranı açısından karşılaştırmak hiç doğru değil. Çünkü Kovid çok daha büyük bir popülasyona yayıldığı için riski ve ölüm sayısı daha yüksek. Şuradan da anlayabiliriz, örneğin Amerika'da 850 bin kişi Kovid'e bağlı olarak yaşamını yitirdi. Yani 500 kişiden 1'i Kovid'den öldü. Bu da Omicron'dan önceki verilere göre. Ama gripten ölen sayısı (bir yıl içinde) maksimum 65 bin oldu. Yani Koronavirüs'e bağlı ölüm sayısının 10 kat daha fazla olduğu buradan bile anlaşılıyor. Çünkü çok daha fazla buaşıcı ve daha büyük bir nüfusu etkiliyor. Bu nedenle insanların Koronavirüs'ten daha fazla korkması ve korunması, kaçınması daha doğal.

AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR
AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR
AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR

YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas Üniversitesi, Omicron, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:19:57. #1.13#
SON DAKİKA: AMERİKA'DAKİ TÜRK UZMAN UYARDI OMİCRON'UN ETKİSİ HAFİF AMA GLOBAL YÜKÜ AĞIR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement