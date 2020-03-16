Amerika'daki Türkler tarafından yılın fark yaratan öğretmeni seçildi - Son Dakika
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Amerika'daki Türkler tarafından yılın fark yaratan öğretmeni seçildi

6 saat önce

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Yüreğil Mahallesi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Koray Arslan, 'Yaşayan sınıf' projesiyle Amerika'da yaşayan Türkler tarafından kurulan Bridge to Turkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Vakfı) tarafından 'Yılın Fark Yaratan Öğretmeni' seçildi.

Amerika'daki Türkler tarafından yılın fark yaratan öğretmeni seçildi, System.String[]

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Yüreğil Mahallesi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Koray Arslan, 'Yaşayan sınıf' projesiyle Amerika'da yaşayan Türkler tarafından kurulan Bridge to Turkiye Fund ( Türkiye'ye Köprü Vakfı) tarafından 'Yılın Fark Yaratan Öğretmeni' seçildi. Vakıf tarafından Arslan'a, robotik kodlama eğitimi verebileceği, bilgisayar teknoloji paketi hediye edildi.

Amerika'da yaşayan Türkler tarafından 2003 yılında kurulan Bridge to Turkiye Fund (BTF), 2019- 2020 eğitim öğretim yılında başlattığı uygulama ile yılın fark yaratan öğretmenini seçmeye başladı. Her yıl iki dönemde seçilecek öğretmenlere, BTF tarafından bilgisayar teknoloji paketi verilmesi kararlaştırıldı. Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yüreğil Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Koray Arslan, Yaşayan sınıf projesi ile okulda satranç takımı kurup, küçük bir org ve yıpranmış bir bando trampeti ile başlattığı müzik grubuyla dikkat çekti. Koray Aslan, bu kapsamda ilk, Yılın Fark Yaratan Öğretmeni olarak seçildi. BTF tarafından okula, fen bilimleri seti, kitap seti, matematik seti, müzik ve sanat seti hediye edildi. Ayrıca öğretmen Koray Arslan'a 'Bilgisayar Teknoloji Paketi' hediye dildi.

Türkiye'deki çocukların eğitimine destek olmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan BTF, Amerika'nın değişik bölgelerinde düzenlediği çeşitli kampanyaları bağış toplarken, öğrencilere burs sağlıyor ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

BTF tarafından yapılan açıklamada; "Öğretmenimiz öncelikle öğrencilerinin ihtiyaçlarını kendi girişimleri ile gidererek bir sosyal girişimci olduğunu göstermiştir. Taşımalı eğitim veren bir köy okulu sınıfında 'Sınıfımda benim bir hayalim var' diyerek 'yaşayan sınıf' projesini gerçekleştirdi. Dünyaları genellikle tarla, ev, okul üçgeni içinde yer alan öğrencilerine sunduğu yeni yaşantılar yoluyla dünyanın yaşadıkları yerden ibaret olmadığını göstermeye çalışmış ve geniş ufuklu bireyler olarak gelişebilmelerinin desteklenmesi için yoğun mesai harcamıştır. İmkanlar dahilinde sınıfında oluşturduğu müzik atölyesi aracılığıyla öğrencilerine bir enstrüman çalabilmenin keyfini tattıran öğretmenimiz, 3 öğrencisindeki müzik yeteneğini fark etmiş ve ilçe merkezindeki bağlama kurslarına katılımlarını yine kendi imkanlarıyla sağlayarak öğrencilerinin bu alanda gelişimlerini desteklemiştir. Yerli ve yabancı ortakların yer aldığı projelerde de yer alarak öğrencilerine dünyanın yaşadıkları çevreden ibaret olmadığını somut olarak gösterebilme çabasında olmuştur" denildi.

Öğretmen Koray Arslan ise, "Paylaştığım etkinlikleri görenler, kitap, kırtasiye gibi yardımlarda bulunmak istediklerini belirterek iletişime geçiyorlar. Bazıları geldi, bazıları yolda. Öğrencilerle değişik aktiviteler gerçekleştiriyoruz, müziğe yatkın olanları ilçe merkezindeki bağlama ve gitar kurslarına götürüyorum, diğerlerinin okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı oluyorum. Fark Yaratan Öğretmen olarak seçtikleri için BTF'ye çok teşekkür ederim, iletişimimiz devam ediyor" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koray Arslan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:26 Kaynak: DHA
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