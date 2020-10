Amerika'dan 6 ödülle döndü

ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli, "Kovan" filmindeki rolüyle Amerika'da düzenlenen Chelsea Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Uzerli, mutlu haberi "Bu yıl ikinci büyük oyuncu ödülüm 'Kovan'da oynadığım Ayşe karakteri için... Çok mutluyum, Hollywood'daki önemli isimlerin oyunculuğumu ödüllendirdiği için" sözleriyle duyurdu. Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, festivalin açılış filmi olmasının yanı sıra birçok farklı kategoride ödül kazandı. Kaftan, "en iyi film", "en iyi yönetmen" ve "en iyi senaryo" ödüllerinin sahibi oldu. Filmde görev alan Serdar Ünlütürk "en iyi görüntü" ödülünü kucaklarken, Hakan Karsak ise "en iyi yardımcı erkek oyuncu" seçildi.

2013 yılından beri düzenlenen Chelsea Film Festivali, Kuzey Amerika'nın en iyi 10 film festivalinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl usta oyuncu Paul Calderon'un başkanlığını yaptığı festival jürisinde, Oscar ödüllü yapımcı Heather Rae, yönetmen-yapımcı Robin Weigert, oyuncu Taryn Manning ve yönetmen Eli Rosen gibi Amerikan film sektörünün seçkin isimleri yer aldı. Birçok festivalde

seyirciyle buluşacak

"Kovan" bu ay Almanya Hof Uluslararası Film Festivali'nde, kasım ayında Hong Kong Asian Film Festivali'nde, aralık ayında Norveç'teki Films From the South Festivali'nde, ocak ayında ise Bangladeş'teki Dhaka Film Festivali'nde yarışacak. Film, arıcılıkla ilgilenen bir kadının Almanya'dan gelip Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele etmesini anlatıyor. m Behlül AYDIN