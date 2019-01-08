Amerika'dan Dunford'un Ankara temaslarına ilişkin açıklama
51 dakika önce
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, (Dunford'un) Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı
Sözcüsü Albay Patrik Ryder, (Dunford'un) Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmesinde, Suriye
'deki güvenlik durumu, Münbiç
yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40
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