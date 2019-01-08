Son Dakika Haberleri: Amerika'dan Dunford'un Ankara temaslarına ilişkin açıklama

Amerika'dan Dunford'un Ankara temaslarına ilişkin açıklama

51 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, (Dunford'un) Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı.

Amerika'dan Dunford'un Ankara temaslarına ilişkin açıklama, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, (Dunford'un) Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40 

Genelkurmay Başkanlığı, Münbiç, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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