AMERİKA'DAN GELEN HEYET UÇAK ENKAZINDA İNCELEME YAPIYOR (1) - Son Dakika

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AMERİKA'DAN GELEN HEYET UÇAK ENKAZINDA İNCELEME YAPIYOR (1)
6 saat önce
İlkay DİKİCİ-Can EROK / AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:03 Kaynak: DHA
İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yapıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet enkaz alanında incelemelerde bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
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-Uçaktan görüntü
-Heyetten görüntü
-Heyetin uçakta inceleme yapması
-Genel ve detaylar
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