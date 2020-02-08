Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yapıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yapıyor (1) - Son Dakika

Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yapıyor (1)

6 saat önce

İlkay DİKİCİ-Can EROK / AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yapıyor.

Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yapıyor (1), System.String[]

İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet enkaz alanında incelemelerde bulunuyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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