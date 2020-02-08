Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı - Son Dakika

Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı

6 saat önce

İlkay DİKİCİ-Can EROK / AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı.

Amerika'dan gelen heyet uçak enkazında inceleme yaptı, System.String[]

İlkay DİKİCİ-Can EROK/ AMERİKA'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı. Enkazda 3 saat inceleme yapan heyettekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyettekiler enkaz alanında incelemelerde bulundu. Uçağa da giren heyettekilerden bazılarının fotoğraf çektikleri görüldü. Üç saatlik incelemenin ardından heyettekiler buradan ayrıldı. Enkazın incelemelerin ardından kaldırılması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:07 Kaynak: DHA
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