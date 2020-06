Amerika'dan kaçmak istiyorlar - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgını ve son günlerde göçmenlere yönelik artan şiddet olaylarıyla birlikte ülkede yaşayan Türkler, Türkiye'den tahliye uçağı talep etti. İHA muhabirine video çekip gönderen Türkler bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti. Olayların odağındaki Minneapolis şehrinde yaşayan Gözde Karagöz isimli Türk vatandaşı da gözü yaşlı bir şekilde, "Ülkemi çok seviyorum. Bir gün dönme hayalim var. Umarım bize yardımcı olursunuz" dedi.



ABD'de korona virüs salgınının yanı sıra siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerle birlikte göçmenlere yönelik şiddet de artmaya başladı. Bununla birlikte ülkede çeşitli nedenlerle bulunan yaklaşık 300 kadar Türk de bulundukları bölgelerdeki konsolosluklara giderek Türkiye'de tahliye uçuşu talep etmeye başladı. Her geçen gün artan şiddet olayları sonrasında diken üstünde bulunan Türkler THY'den bir an evvel tahliye uçuşu yapmasını istediklerini söyleyerek, İHA aracılığıyla Türkiye'ye seslendiler



"Hepimiz bilet aldık"



Yaşadıkları sorunları video çekerek anlatan vatandaşlardan Nilgün Cebelli, ABD'de her geçen gün göçmenlere yönelik ırkçılık vakalarının arttığını ve Türk vatandaşı olarak büyük risk altında olduklarını söyledi. Florida eyaletinin de eylemlerin odağı haline gelmeye başladığını kaydeden Cebelli, "Biz ABD'de yaşayan ve ABD'den Türkiye'ye dönemeyen Türk vatandaşlarıyız. Bizim şu andaki isteğimiz Türkiye'den bir an evvel buraya bir uçak gönderilmesidir. Buradan bir an evvel Türkiye'ye tahliye olmak istiyoruz. Hepimiz THY'den bilet aldık. Haziran ayında uçuş yapılacağı söylendi. Fakat uçuş yapılacağının kesin olmadığını bize bildirdiler. Çok zor durumda olan kişiler var. Buraya gelip doğum yapmış ve dönemeyen kişiler var. Hepimiz Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Bir an evvel buraya THY uçağını devletimizin göndermesini istiyoruz. Çeşitli uçaklarla Avrupa'ya gidip Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek çok zor bir süreç. Biletlerimiz de var. Lütfen devletimiz THY'nin uçuşunu öne alarak vatandaşlarımızı mağdur bırakmasın" dedi.



"Virüs dışında ırkçılık var"



Olayların çıkış noktası olan ve şu an büyük bir yıkımın yaşandığı Minneapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşı Gözde Karagöz de en yakın zamanda Türkiye'ye gelmenin hayalini kurduklarını söyledi. Karagöz, korona virüs dışında ırkçılık olaylarının da çok fazla arttığını söyleyerek, "THY'yi, Chicago konsolosluğunu defalarca arıyoruz. Ülkemize ulaşmamız konusunda lütfen yardımcı olun. Şu an Minneapolis'te çok büyük ırkçılık olayları var. Virüs dışında ırkçılık durumu söz konusu" diye konuştu.



"Evlerimize hapsolduk"



Eylemlerle birlikte göçmen karşıtlığının tavan yaptığını söyleyen Karagöz, evlerinden dışarı adım atamadıklarını söyledi. Büyük bir can korkusuyla yaşadıklarını belirten Karagöz, "Dışarı adım atamıyoruz. Evlerimize hapsolduk. En kısa zamanda sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Bizim tek umudumuz ülkemizin bize yardımcı olması. En yakın zamanda güzel haberler almayı bekliyoruz. Benim ismim Gözde Karagöz. ABD'de yaşıyorum. Ülkemi çok seviyorum. Bir gün dönme hayalim var. Umarım bize yardımcı olursunuz" dedi. Öte yandan yurda dönmek isteyenler arasında tedavi olmak için ABD'de bulunan kanser hastası vatandaşlarımızın da olduğu öğrenildi. O vatandaşlardan biri olan Yasemin Tezel, " Miami'de mahsur kaldım. Gözümden acil ameliyat olmam lazımdı. Burada mahsur kaldım. Önce gençler dedim. Kanser ameliyatı oldum. Gözümden de acil ameliyat olmam lazım. Burada kaldım. Bir şekilde tahliye uçağı gönderilmesini istiyorum. Bir çıkar yol bize de bulun" dedi. Öte yandan bir diğer Türk vatandaşı Aysel Taş da tahliye uçuşu isteyenlerden biri oldu. Taş, "Gördüğünüz gibi yatıyorum. Yarın MR çekimine gideceğim. Çok ağrım var. Uyuyamıyorum. 28 Temmuz'da olan biletimi açığa aldırıp ilk uçakla Türkiye'ye dönmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun" dedi. - KIRKLARELİ