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Son dakika haberleri! Amerika'dan Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine helikopter desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri! Amerika'dan Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine helikopter desteği

08.08.2021 20:05
Son dakika haberleri! Amerika'dan Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine helikopter desteği, System.String[]

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD tarafından Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet yangın söndürme helikopteri ile destek verileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD tarafından Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet yangın söndürme helikopteri ile destek verileceğini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine ABD'nin 2 adet CH-47 'Chinook' tipi yangın söndürme helikopterini ile destek sağlayacağı duyuruldu.

Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Covid-19'la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye'nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 'Chinook' tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye'de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son dakika haberleri! Amerika'dan Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine helikopter desteği

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Orman Yangınları, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Amerika'dan Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine helikopter desteği - Son Dakika


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