WASHINGTON - Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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WASHINGTON - Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

09.07.2022 16:09

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman, bayram namazının ardından bayramlaştı.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman, bayram namazının ardından bayramlaştı.

Maryland eyaletinde bulunan, ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA, Kurban Bayramı'nda yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Müslümanlar, sağanağa rağmen caminin bahçesinde bayram namazı kılıp bayramlaştı.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup yüzlerce Müslüman, bayram namazına katıldı.

Bayram kutlamaları, DCA bünyesinde yarın düzenlenecek kavurma ve pilav ikramıyla sürecek.

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Seydikemer Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi Seydikemer Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: WASHINGTON - Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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