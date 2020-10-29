Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması - Son Dakika

Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması

29.10.2020 04:43
Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

ABD'nin başkenti Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında açılışını yaptığı, bünyesinde ABD'deki en büyük camilerden birini barındıran merkezde düzenlenen kandil programına, Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Akşam namazı sonrasında sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve İslam alemi için dua edildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması - Son Dakika


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