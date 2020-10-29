Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması - Son Dakika

Akşam namazı sonrasında sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve İslam alemi için dua edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2016 yılında açılışını yaptığı, bünyesinde ABD'deki en büyük camilerden birini barındıran merkezde düzenlenen kandil programına, Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

ABD'nin başkenti Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili 'ni idrak etti.

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