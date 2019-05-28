"Amerika dünyanın dörtte birini tüketiyor"
2 saat önce
Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" dedi.
Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:38
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?
Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi
Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz