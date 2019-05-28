Son Dakika Haberleri: "Amerika dünyanın dörtte birini tüketiyor"

"Amerika dünyanın dörtte birini tüketiyor"

2 saat önce

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" dedi.

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Ali Osman, Ekonomi
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