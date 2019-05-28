"Amerika dünyanın dörtte birini tüketiyor"

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" dedi.

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Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi